Что приготовить на Новый год, чтобы сорвать денежный куш в 2023 году - предупреждение Володиной

Астролог Василиса Володина считает, что в новый год 2023 года нужно приготовить определенные блюда, чтобы привлечь удачу.
«Постарайтесь, чтобы на вашем новогоднем столе были такие блюда, как курица или фазан, куропатка. Оливки и маслины. Базилик, мята, гвоздика. Клубника, инжир, груши. Миндаль или фисташки, гранат», — заявила она.
Астролог также подчеркнула, что все продукты сразу необязательны, достаточно некоторых.
«Чем меньше крепкого алкоголя, тем лучше. Отдайте предпочтение легким винам», — добавила Володина.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».