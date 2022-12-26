Что приготовить на Новый год, чтобы сорвать денежный куш в 2023 году - предупреждение Володиной

Василиса Володина в шоу «Давай поженимся!»

Василиса Володина в шоу «Давай поженимся!»

Стол должен быть легким.

Астролог Василиса Володина считает, что в новый год 2023 года нужно приготовить определенные блюда, чтобы привлечь удачу.

«Постарайтесь, чтобы на вашем новогоднем столе были такие блюда, как курица или фазан, куропатка. Оливки и маслины. Базилик, мята, гвоздика. Клубника, инжир, груши. Миндаль или фисташки, гранат», — заявила она.

Астролог также подчеркнула, что все продукты сразу необязательны, достаточно некоторых.

«Чем меньше крепкого алкоголя, тем лучше. Отдайте предпочтение легким винам», — добавила Володина.

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