Володина подсказала, где встретить Новый год, чтобы поймать удачу за хвост

Василиса Володина в шоу «Давай поженимся!»

Василиса Володина в шоу «Давай поженимся!»

В этом году все должно быть парадно.

Астролог Василиса Володина считает, что встретить 2023 год нужно торжественно и парадно. Тогда можно задобрить управленца нового года — Юпитера.

«Если вы встречаете Новый год 2023 в ресторане в компании друзей — это прекрасно. Но и дома можно организовать прекрасный праздник с близкими. Главное, чтобы в этом году все было «по-взрослому!» — заявила она.

Астролог добавила, что стол должен быть достойным, оформление блюд — эффектное, хозяева и гости — нарядные.

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