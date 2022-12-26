Володина подсказала, где встретить Новый год, чтобы поймать удачу за хвост

Астролог Василиса Володина считает, что встретить 2023 год нужно торжественно и парадно. Тогда можно задобрить управленца нового года — Юпитера.

«Если вы встречаете Новый год 2023 в ресторане в компании друзей — это прекрасно. Но и дома можно организовать прекрасный праздник с близкими. Главное, чтобы в этом году все было «по-взрослому!» — заявила она.