«Пижамам - нет!»: в чем встречать Новый год, чтобы стать баловнем 2023 года - мнение Володиной

Астролог Василиса Володина заявила, что на Новый год надо одеться так, чтобы привлечь удачу. По словам астролога, управленец 2023 года - Юпитер - требует парадные платья или костюмы.

«Пижамные вечеринки и джинсы оставьте для другого случая. Дорогие часы, ювелирные украшения желательны», - заявила она.

А вот пользоваться духами стоит в умеренных количествах, отметила Володина. Иначе можно спугнуть что-то важное. Главное, чтобы аромат был сладким.

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