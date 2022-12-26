На Львов обрушится водопад денег! Богатство и карьерный рост предсказала Глоба

Львам в 2023 году предначертаны перемены в жизни. Их ждет карьерный взлет и поток денег, рассказала Тамара Глоба.

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При этом в первой половине года Львы могут испытать удар судьбы – потерю прежнего источника заработка (в конце весны). Но опасаться этого не нужно, поскольку следом появятся новые возможности.

Летом их карьера быстро начнет развиваться и помогать в этом будут руководители, которые благоволят Львам.

Глоба не исключила трудностей и срывов различных дел, но им под силу выкарабкаться.

С середины июля Львы увидят новые перспективы вдали от дома, может произойти переезд или эмиграция.

Источник: YouTube-канал Надежды Стрелец.