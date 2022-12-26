Володина назвала цвета одежды, которые принесут удачу в 2023 году

Астролог Василиса Володина считает, что если в течение года надевать одежду определенных цветов, то удача будет более разборчивей к вам. Так как 2023 год, по ее словам, будет под управлением Юпитера, то счастливые оттеки будут следующими.

«Юпитеру по душе благородные оттенки синего (ультрамарин, индиго, королевский синий, бирюзовый, кобальт), бирюза, пурпурный, желто-зеленые цвета (лайм, оливковый)», - заявила она.

Астролог добавила, что для встречи Нового года достаточно использовать один цвет в одежде.

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