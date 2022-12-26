Любовь и личный успех! Льву предначертан счастливый 2023 год – Глоба и ее прогноз

Астролог Тамара Глоба предрекла Львам в первой половине 2023 года успех вдали от дома.

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«Это может быть успех, связанный с работой, творчеством, лидерством, которое Лев хочет получить. Возможны знакомства вдали от дома, а также личный успех и любовь», - порадовала теплым предсказанием Глоба.

Однако Тамара Глоба посоветовала не упиваться радостью, а позаботиться также о тех, кто рядом. Например, о партнерах, которым может понадобиться помощь.

Заработки, которые были у Льва, могут уйти, но на смену им в конце весны придут новые. С лета представители знака получат новые шансы в карьере, руководство будет их во всем поддерживать.

Источник: YouTube-канал Надежды Стрелец.