«Вас обманули!»: Володина сделала ошеломительное заявление про год Кролика

Известный астролог Василиса Володина составила руководство для удачной встречи Нового года. Астролог заявила, что это инструкция, чтобы уже с первых дней уверенно идти к своим целям.

«Вас обманули! Забудьте про год Водяного Кролика — он начнется только в январе. Управителем этого года в европейской астрологии является Юпитер (до марта 2023 года), и потому встречать канун Нового года лучше в стиле этой планеты», — заявила она.

Напомним, по восточному календарю год Кролика начнется только 22 января 2023 года и закончится 9 февраля 2024 года. Поэтому праздновать Новый год в стиле этого животного не стоит.

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