Тамара Глоба назвала год, когда изменится многое: сколько еще все продолжится

Известный астролог Тамара Глоба дала интервью Надежде Стрелец во время Youtube-шоу. Конечно же, речь шла о том, чего нам всем ждать от наступающего, 2023 года.
По словам Тамары Глобы, все нынешние тенденции в новом году будут сохранены. От него не стоит ждать каких-то глобальных перемен.
Тамар Глоба предсказала еще больший контроль за миграциями людей, продолжение отъезда за границу творческих людей и сложности в их жизнеустройстве.
Трудности, связанные с перемещениями людей по планете, по словам Тамары Глобы, сохранятся еще в течение двух лет. Астролог назвала год, когда все будет по-другому.
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«Контроль за миграцией будет обязательно, это продолжится до 2025-го, когда изменится многое», — отметила Тамара Глоба.
По материалам Youtube-шоу Надежды Стрелец.