Рак уедет из дома и там обретет счастье: Глоба – о необычном пути представителей знака

Раки с самого начала 2023 года столкнуться с проблемами, которые назревали еще в 2022 году, считает астролог Тамара Глоба.

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По ее прогнозу, Раки испытают душевное страдание и материальные проблемы, а выпутаться из беды им поможет дорога, путь подальше о дома. Это необычно для Раков, заметила астролог, потому что они искренне любят свой дом и регион, в котором живут.

«Первая часть года, до апреля включительно, — это время, когда дороги принесут Раку удачу. Вдали от дома Раки будут иметь заработки. Недвижимость, которая была у них или есть, и в которую они вложатся, тоже будет для них хорошим кусочком», - поведала Глоба.

Глоба предрекла Ракам изменения в карьере, а также переезд или даже миграцию. Это произойдет во второй половине весны.

Источник: YouTube-канал Надежды Стрелец.