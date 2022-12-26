«Страдания, материальные потери»: Глоба обескуражила Раков своим прогнозом на будущее

Тамара Глоба рассказала, что Ракам в самом начале года предстоит прожить события, которые их беспокоили еще с 2022 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

«Это внутренние страдания, духовные страдания. Это события, которые приносят моральные и материальные потери. Это период, когда Раки наваливают на себя много обязанностей, ответственность, которую они не всегда в состоянии выполнить. Поэтому могут быть споры с партнерами, противниками. Могут быть обвинения, которые Раку будут не очень приятны», - поведала Глоба.

Астролог посоветовала прислушаться к людям, которых любят и ценят. Она заметила, что хорошо себя будут чувствовать Раки вдали от дома. Поездки их могут спасти от проблем и потерь.

Источник: YouTube-канал Надежды Стрелец.