«Возможность заработков будет непростой»: Тамара Глоба предсказала судьбу творческих людей, покинувших Россию

Известный астролог Тамара Глоба сделала полный расклад на грядущий, 2023 год. Тамара Глоба предсказала, что нас всех ждет в ближайшем будущем.
Заговорила она и о знаменитостях, покинувших Россию на фоне мировых событий уходящего, 2022 года.
Тамара Глоба заявила, что звезды сулят уехавшим непростую жизнь. Астролог считает, что встроиться в новые реалии и начать зарабатывать те деньги, к которым они привыкли, российским селебрити будет очень трудно.
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«Многие люди захотят эмигрировать, но миграция будет ограничена очень сильно. Поэтому возможность заработков только на творческой основе будет непростой, за границей тоже. Все эти годы люди станут интересоваться политическими вопросами и вопросами устойчивости в современном мире», - высказалась Тамара Глоба.
По материалам Youtube-шоу Надежды Стрелец.