«Возможность заработков будет непростой»: Тамара Глоба предсказала судьбу творческих людей, покинувших Россию

Известный астролог Тамара Глоба сделала полный расклад на грядущий, 2023 год. Тамара Глоба предсказала, что нас всех ждет в ближайшем будущем.

Заговорила она и о знаменитостях, покинувших Россию на фоне мировых событий уходящего, 2022 года.

Тамара Глоба заявила, что звезды сулят уехавшим непростую жизнь. Астролог считает, что встроиться в новые реалии и начать зарабатывать те деньги, к которым они привыкли, российским селебрити будет очень трудно.

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