Многие заведут детей, семью, выйдут на новый уровень жизни: Глоба – о добрых перспективах 2023 года

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В то же время 2023 год даст многим людям большие шансы, чтобы устроить личную жизнь, выстроить ее счастливой. По словам Глобы, без борьбы не обойтись, поскольку это год Марса, но кто-то станет лишь агрессивнее, а кто-то направит энергию планеты в свою пользу и начнет активно действовать, выходя на новый уровень жизни, добиваясь своим трудом благосостояния.

«Этот год интересен новыми возможностями. Люди будут активно стремиться создать семью, завести детей. (…) Год интересный, но в это же время трудный, а для кого-то и очень счастливый, потому что он приносит перспективы, возможности. Год принесет удачу тем, кто смел, кто лидер по своей природе. И тем, кто умеет строить, сберегать, помогать другим», - поведала Глоба.

Источник: YouTube-канал Надежды Стрелец.