«Все это обернется выгодой»: экономику России ждет взлет и развитие — Тамара Глоба

Тамара Глоба в своем прогнозе на 2023 год выразила уверенность, что российская экономика не только не сойдет на нет, но и покажет себя с новой силой.

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В 2023-м многие увидят новые перспективы для бизнеса в стране, коих не было ранее и гибко отреагируют на них, заработав на этом немало.