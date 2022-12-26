«Все это обернется выгодой»: экономику России ждет взлет и развитие — Тамара Глоба

«Все это обернется выгодой»: экономику России ждет взлет и развитие – Тамара Глоба

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Астролог считает, что мы вступаем в период новых возможностей.

Тамара Глоба в своем прогнозе на 2023 год выразила уверенность, что российская экономика не только не сойдет на нет, но и покажет себя с новой силой.

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В 2023-м многие увидят новые перспективы для бизнеса в стране, коих не было ранее и гибко отреагируют на них, заработав на этом немало.

«Рекомендуется основывать новые компании, инвестировать в недвижимость в России — все это обернется выгодой. С упором на современность, на взгляд вперед», — сказала Тамара Глоба.

Также астролог считает, что российский рубль обязательно себя проявит. Во второй половине 2023 года мы будем наблюдать очередное падение курса доллара. А в 2025 - 2026 году произойдет обвал как американской, так и европейской валюты.

В Россию также вернется иностранный бизнес. Будет непросто это сделать, но компании поймут, что без нашей страны им будет еще хуже.

Источник: YouTube-канал Надежды Стрелец.

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