Это зачтется! Как задобрить уходящий год и вступить в 2023-й счастливым – Володина

Василиса Володина рассказала об особенном дне 26 декабря, когда многим людям захочется совершить некие благотворительные акты.

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Астролог посоветовала не сопротивляться этому желанию, ведь все хорошее, что мы сейчас сделаем, зачтется в нашей книге жизни на будущее. С добром в душе начать 2023 год будет намного приятнее, это поможет увеличить степень нашего счастья.

«Помогите тем, кто старше вас. Слабее вас. Беднее вас. Усилия зачтутся!» - сказала Володина.

Источник: Telegram-канал «Василиса Володина».