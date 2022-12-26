Глоба назвала конкретное время, когда начнутся переговоры: миру и счастью быть!

Астролог Тамара Глоба дала прогноз на 2023 год, назвав его «пустым». Мы не увидим в этот период долгожданного урегулирования конфликтов, но все-таки в данное время произойдет много важных моментов. Они создадут предпосылки для всеобщего счастья и спокойной жизни.

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Уже весной мы заметим, как дело сдвинулось с мертвой точки.

«Март даст нашей стране довольно сильных союзников, дипломатические союзы. Конец лета и начало осени даст возможности по мирному урегулированию», - сказала астролог.

Также именно в год Кролика люди, пожалуй, впервые за всю историю событий увидят, что с нами действительно захотят вести конструктивный диалог.

«В конце 2023 года пойдет поток возможностей переговоров: когда к нам придут договариваться. Не мы будем искать возможностей переговоров, а к нам придут договариваться. Чтобы найти с нами союз», - поведала Глоба.

Во второй половине года лидеры иных государств признают силу России и будут вынуждены пойти на уступки и договоренности с нами. Тамара Глоба считает, что счастливой и возрожденной мы увидим страну в 2024-2025 годах.

Источник: YouTube-канал Надежды Стрелец.