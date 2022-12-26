Это будет весной: Близнецы встанут на руинах и начнут новую жизнь – Глоба

Близнецов ждет совсем непростой год впереди. Многое, к чему они привыкли рухнет, и им придется строить совершенно новый личный мир и карьеру.

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«С конца марта появятся события, которые ограничат возможности, касающиеся карьерной деятельности. Конец марта и апрель принесут перемены», - сказала Глоба.

В этот момент им протянут руку помощи друзья, вместе с которыми они будут строить планы на свою жизнь и работу.

Во второй половине года Близнецам судьба даст шанс подготовиться к новой жизни, которая настанет в середине 2024 года.

Перспективы откроются для Близнецов вдали от дома. «Неожиданно события, которые связаны с дальними партнерами рухнут. И это тоже время весны и летний период. Но вдруг на этих руинах появятся новые люди и новые возможности. Этим надо пользоваться», - посоветовала астролог.

Источник: YouTube-канал Надежды Стрелец.