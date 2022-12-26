До конца марта: Глоба назвала точное время, когда Близнецов постигнет беда – какая

Астролог Тамара Глоба рассказала, что ждет Близнецов в 2023 году и назвала точное время, когда им необходимо соблюдать осторожность.

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Конкретно – это три месяца, включая январь, февраль и март. В данный период Близнецы будут подвержены стрессам.

«Могут быть проблемы со здоровьем, опасности ушибов, аварийные ситуации», - предупредила Глоба.

В конце марта Близнецы испытают проблемы на работе, их карьера будет поставлена на стоп.

Но в апреле их ждет время перемен, когда им на помощь придут друзья. Они вместе разработают планы на жизнь и увидят перспективы будущего.

Их жизнь изменится в лучшую сторону вдали от дома, в тот момент, когда будет казаться, что жизнь рухнула.

Источник: YouTube-канал Надежды Стрелец.