Болячки обострятся! Глоба назвала тех, кому надо беречь здоровье в 2023 году

Тамара Глоба в YouTube-проекте «Стрелец-молодец» дала прогноз на 2023 год, назвав те знаки зодиака, которые должны особенно внимательно отнестись к своему здоровью.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Так, позаботиться о себе нужно Рыбам, Весам, Львам и Близнецам.

У Рыб могут обостриться хронические заболевания. И все из-за больших нагрузок по службе, накопившейся усталости, большого объема обязанностей, которые они на себя взвалили. На этом фоне могут возникнут и новые болячки. Им нужно прислушаться к себе.

Весам не стоит откладывать посещение врача, если в этом возникнет острая необходимость. Любая беспечность может дорого обойтись. Лучше все же не упускать время и вовремя решать возникшие проблемы. При ответственном отношении к своему здоровью все болезни отступят.

Львам в год Водяного Кролика нужно беречь здоровье, особенно в поездках. Так, в конце июня стоит проявить осторожность на дорогах.