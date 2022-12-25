Болячки обострятся! Глоба назвала тех, кому надо беречь здоровье в 2023 году

Боляски обостряться! Глоба назвала тех, кого ждут осложнения со здоровьем в 2023 году

Тамара Глоба. Фото: кадр из видео, скриншот

Могут дать о себе знать хронические недуги.

Тамара Глоба в YouTube-проекте «Стрелец-молодец» дала прогноз на 2023 год, назвав те знаки зодиака, которые должны особенно внимательно отнестись к своему здоровью.

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Так, позаботиться о себе нужно Рыбам, Весам, Львам и Близнецам.

У Рыб могут обостриться хронические заболевания. И все из-за больших нагрузок по службе, накопившейся усталости, большого объема обязанностей, которые они на себя взвалили. На этом фоне могут возникнут и новые болячки. Им нужно прислушаться к себе.

Весам не стоит откладывать посещение врача, если в этом возникнет острая необходимость. Любая беспечность может дорого обойтись. Лучше все же не упускать время и вовремя решать возникшие проблемы. При ответственном отношении к своему здоровью все болезни отступят. 

Львам в год Водяного Кролика нужно беречь здоровье, особенно в поездках. Так, в конце июня стоит проявить осторожность на дорогах. 

От Близнецов год Водяного Кролика потребует быстрых действий и отменной реакции на все события. Тут есть риск поддаться стрессам. Особенно это касается первой половины года, до марта. Возможно ухудшение здоровья. Есть риски ушибов и травм. Им стоит проявить осторожность на дорогах, есть вероятность аварий. В остальном все положительно.

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