В 2023-м - деньги вложить в стройку! Глоба посулила одному знаку зодиака пустые траты

Тамара Глоба в YouTube-проекте «Стрелец-молодец» дала прогноз на 2023 год. Для Водолеев год Водяного Кролика принесет стабильные финансовые условия. Они даже задумаются над приобретением имущества.

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В марте важно следить за финансами. Такой расклад будет актуален еще два года. Как подметила Тамара Глоба, денег у Водолеев будет достаточно, но их надо вкладывать в строительство, экономику - в реальное развитие. Только тогда деньги будут приходить. Траты не должны быть пустыми.