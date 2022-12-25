Глоба назвала знак зодиака, который добьется успеха только на родине в 2023 году

Тамара Глоба в YouTube-проекте «Стрелец-молодец» дала прогноз на 2023 год. Козероги в год Водяного Кролика переживут бум событий - поначалу возникнут сложности.

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При этом астролог четко дала понять, что успех Козерогов возможен только на родине, там где они живут. Помощь и опора будет исключительно от близкого окружения.

Первая половина года станет удачной для покупки жилья. Важно успеть до середины апреля. Тогда будет максимальная отдача, а потом торможение.