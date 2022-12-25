Тамара Глоба предрекла, для кого 2023 год принесет любовь и опасность от нее

Тамара Глоба в YouTube-проекте «Стрелец-молодец» дала прогноз на 2023 год. Для Стрельцов год Водяного Кролика - это время любви, отношений и творчества. Первая половина станет сложной - Стрельцу придется выдержать атаки даже от близких и в семье.

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При этом будет личный успех за счет лидерства любимых. Весна принесет новое окружение, новые дела, занятия, новых людей. Будет много поездок и путешествий. А лето успех в дорогах и приключения, завяжутся отношения. При этом Тамара Глоба советует присмотреться к новым людям, они могут лишить финансов. Осторожность следуют проявить в июне и июле. Этот период не самый благополучный.