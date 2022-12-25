Тамара Глоба назвала знак зодиака, для которого 2023 год станет категорически важным

Тамара Глоба в YouTube-проекта «Стрелец-молодец» дала прогноз на 2023 год. Для Скорпионов год Водяного Кролика категорически важен. Он станет продолжением 2022-го. Все, что они сделали хорошего и плохого напомнит о себе. Те, кому помогали будут помогать в ответ и, наоборот.

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Радость принесут дети, возможно прибавление в семье. Зимой и весной - новая любовь. А в апреле кардинальные перемены по службе. Летом надо работать в коллективе. Если есть прочная опора, семья то и дела будут идти в гору. Во второй половине года появится возможность для новых проектов.