Тамара Глоба узрела, кого из знаков зодиака ждут большие расходы в начале 2023 года

Тамара Глоба в YouTube-проекта «Стрелец-молодец» дала прогноз на 2023 год. Дев в год Водяного Кролика ждут события, которые они и представить не могли. А вот главными ангелами хранителями для них станет семья и дети.

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В начале года этот знак зодиака ждут большие расходы.

Важный период - вторая половина года. Тут успех вдали от дома. Споры вокруг денег. Но Дева одержит верх благодаря своему интеллекту. Хорошие знакомства принесут пользу в 2024 году.