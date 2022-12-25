До марта 2023-го - аварии, травмы, ушибы! Глоба раскрыла, кто притянет напасти

Тамара Глоба в YouTube-проекта «Стрелец-молодец» дала прогноз на 2023 год. Для Близнецов год Водяного Кролика станет переменчивым. Это время, когда им нужно встраиваться в условия, а также тактически и быстро реагировать на события.

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Первая часть года до марта стрессы, проблемы со здоровьем, ушибы, аварии.

Вторая половина года лучшее время, чтобы двигаться вперед, пусть денег и не будет много - это шанс подготовки к этапу в 2024 году. Откроются перспективы вдали от дома. На руинах партнерства появятся новые люди. Изменится работа, а осенью на первый плане выйдет здоровье.