Апрель - беречь здоровье! Глоба назвала того, кто окажется в риске весной 2023 года

Тамара Глоба в YouTube-проекта «Стрелец-молодец» дала прогноз на 2023 год. Для Овнов год Водяного Кролика обещает быть двойственным. С одной стороны время успеха, с другой - испытаний.

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Овны получат шанс проявить свои таланты. Все то, что он сделает за год - и в плюсе, и в минусе - принесет в будущем прибыль и выгоду.