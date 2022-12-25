Войдет Юпитер - звезда королей! Глоба назвала главного везунчика 2023 года

Тамара Глоба в YouTube-проекте «Стрелец-молодец» дала свежий гороскоп, назвав знак зодиака - баловня судьбы, который сумеет добиться своего в 2023 году. Им будет благоволить Вселенная. О ком речь и это Тельцы.

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Так, для рожденных под этим созвездием год будет очень интересный, он продолжит тенденцию предыдущего 2022-го.

Год Кролика дает перспективы открытий, которые Телец выстраивает, как свое будущее. Отдачу он получит через 8-10 лет. Здесь особенно важна поддержка друзей и покровителей. Это лидеры, которые присматриваются к Тельцу. Стоит ли помогать, дать ли работу, продвижение по службе.