Войдет Юпитер - звезда королей! Глоба назвала главного везунчика 2023 года

Тамара Глоба в YouTube-проекте «Стрелец-молодец» дала свежий гороскоп, назвав знак зодиака - баловня судьбы, который сумеет добиться своего в 2023 году. Им будет благоволить Вселенная. О ком речь и это Тельцы.
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Так, для рожденных под этим созвездием год будет очень интересный, он продолжит тенденцию предыдущего 2022-го.
Год Кролика дает перспективы открытий, которые Телец выстраивает, как свое будущее. Отдачу он получит через 8-10 лет. Здесь особенно важна поддержка друзей и покровителей. Это лидеры, которые присматриваются к Тельцу. Стоит ли помогать, дать ли работу, продвижение по службе.
Особенно успешен период конца весны и начала лета. Юпитер - звезда королей войдет в Телец. Это время самоутверждения, новые дела, проекты, вложение денег - все это принесет отдачу.
На всем, что было сделано ранее Телец получит материальную и духовную выгоду.
В 2024-м будет успех проектов, отдача от вложений. При этом окружение может измениться. Многие люди отойдут.