Деньги, любовь - Кролик благоволит! Глоба назвала трех абсолютных везунчиков 2023 года

Тамара Глоба поделилась свежим гороскопом на год Водяного Кролика в YouTube-проекта «Стрелец-молодец». Какие три знака зодиака станут везунчиками в 2023 году. Им будет благоволить символ года - Кролик.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Для Овнов 2023 год станет двойственным. С одной стороны время успеха, с другой - испытаний. У рожденных под этим созвездием появится возможность проявить свои лидерские качества. Это хорошее время для личного успеха.

Все то, что Овны сделают за год - и в плюсе, и в минусе - принесет им в будущем прибыль и выгоду. Этому знаку зодиака надо браться за проекты, которые принесут личный успех. Они станут финансово выгодными в 2023 году.

Тельцам год Кролика дает перспективы открытий, которые они выстраивают, как свое будущее. Отдачу рожденные под этим созвездием получат через 8-10 лет. Все то, что Тельцы делают, над чем работают, как меняют свою личную жизнь, тоже будет играть огромную роль.

Поддержка друзей и покровителей особенно важна. Это лидеры, которые присматриваются к Тельцу. Стоит ли помогать, дать ли работу, продвижение по службе.

На всем, что было сделано ранее, Телец получит материальную и духовную выгоду.