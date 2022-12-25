Деньги, карьера, любовь и здоровье! Тамара Глоба дала гороскоп для всех знаков зодиака на 2023 год

Тамара Глоба поделилась прогнозом для всех знаков зодиака на 2023 год. Чего ждать от года Водяного Кролика - семья, любовь, финансы, карьера и здоровье.

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Овен

Год Водяного Кролика станет двойственным. С одной стороны время успеха, с другой - испытаний. Появится возможность проявить свои лидерские качества, время для личного успеха.

Овны получат шанс проявить свои таланты. Все то, что он сделает за год - и в плюсе, и в минусе - принесет в будущем прибыль и выгоду.

Середина весны - опасность материальных потерь. А также стоит беречь здоровье, особенно с третьей декады апреля. Что касается финансов, от вложений лучше отказаться. Риск значительных потерь. Возможны перемены по службе.

Все что Овны будут делать в год Кролика, зачтется в будущем. Влияние на два года вперед. Надо браться за проекты, которые принесут личный успех. Они станут финансово выгодными в 2023 году.

Телец

Для рожденных под этим созвездием год будет очень интересный, так как продолжит тенденцию предыдущего 2022-го.

Год Кролика дает перспективы открытий, которые Телец выстраивает, как свое будущее. Отдачу он получит через 8-10 лет. Все то, что Телец делает, над чем работает, как меняет свою личную жизнь, тоже будет играть огромную роль.

Поддержка друзей и покровителей особенно важна. Это лидеры, которые присматриваются к Тельцу. Стоит ли помогать, дать ли работу, продвижение по службе.

Особенно успешен период конца весны и начала лета. Юпитер - звезда королей войдет в Телец. Это время самоутверждения, новые дела, проекты, вложение денег - все это принесет отдачу.

На всем, что было сделано ранее Телец получит материальную и духовную выгоду. Осенний период принесет возможности для детей, кто-то заведет новые отношения, других ждет пополнение в семье. Присмотреть за имуществом надо летом - в июне и июле.

В 2024-м будет успех проектов, отдача от вложений. При этом окружение может измениться. Многие люди отойдут.

Близнецы

Для них 2023 год станет переменчивым. Активная работа и деятельность - это время, когда приходится встраиваться в условия, а также тактически и быстро реагировать на события.

Первая часть года до марта стрессы, проблемы со здоровьем, ушибы, аварии. В начале года январский период и март - события которые ограничат события карьеры. Март и апрель принесут перемены. Огромную роль сыграют друзья. С ними Близнецы будут стоить перспективные планы.

Вторая половина года лучшее время, чтобы двигаться вперед, пусть денег и не будет много - это шанс подготовки к этапу в 2024 году. Откроются перспективы вдали от дома. На руинах партнерства появятся новые люди. Изменится работа, а осенью на первый плане выйдет здоровье.