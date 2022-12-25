Деньги, карьера, любовь и здоровье! Тамара Глоба дала гороскоп для всех знаков зодиака на 2023 год

Тамара Глоба поделилась прогнозом для всех знаков зодиака на 2023 год. Чего ждать от года Водяного Кролика - семья, любовь, финансы, карьера и здоровье.
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Овен
Год Водяного Кролика станет двойственным. С одной стороны время успеха, с другой - испытаний. Появится возможность проявить свои лидерские качества, время для личного успеха.
Овны получат шанс проявить свои таланты. Все то, что он сделает за год - и в плюсе, и в минусе - принесет в будущем прибыль и выгоду.
Середина весны - опасность материальных потерь. А также стоит беречь здоровье, особенно с третьей декады апреля. Что касается финансов, от вложений лучше отказаться. Риск значительных потерь. Возможны перемены по службе.
Все что Овны будут делать в год Кролика, зачтется в будущем. Влияние на два года вперед. Надо браться за проекты, которые принесут личный успех. Они станут финансово выгодными в 2023 году.
Телец
Для рожденных под этим созвездием год будет очень интересный, так как продолжит тенденцию предыдущего 2022-го.
Год Кролика дает перспективы открытий, которые Телец выстраивает, как свое будущее. Отдачу он получит через 8-10 лет. Все то, что Телец делает, над чем работает, как меняет свою личную жизнь, тоже будет играть огромную роль.
Поддержка друзей и покровителей особенно важна. Это лидеры, которые присматриваются к Тельцу. Стоит ли помогать, дать ли работу, продвижение по службе.
Особенно успешен период конца весны и начала лета. Юпитер - звезда королей войдет в Телец. Это время самоутверждения, новые дела, проекты, вложение денег - все это принесет отдачу.
На всем, что было сделано ранее Телец получит материальную и духовную выгоду. Осенний период принесет возможности для детей, кто-то заведет новые отношения, других ждет пополнение в семье. Присмотреть за имуществом надо летом - в июне и июле.
В 2024-м будет успех проектов, отдача от вложений. При этом окружение может измениться. Многие люди отойдут.
Близнецы
Для них 2023 год станет переменчивым. Активная работа и деятельность - это время, когда приходится встраиваться в условия, а также тактически и быстро реагировать на события.
Первая часть года до марта стрессы, проблемы со здоровьем, ушибы, аварии. В начале года январский период и март - события которые ограничат события карьеры. Март и апрель принесут перемены. Огромную роль сыграют друзья. С ними Близнецы будут стоить перспективные планы.
Вторая половина года лучшее время, чтобы двигаться вперед, пусть денег и не будет много - это шанс подготовки к этапу в 2024 году. Откроются перспективы вдали от дома. На руинах партнерства появятся новые люди. Изменится работа, а осенью на первый плане выйдет здоровье.
Рак
Этот знак зодиака столкнется с духовными страданиями, моральными и материальными потерями. Раки будут взваливаться на себя и обязанности, и ответственность, которые для них зачастую непосильны.
Им нужно прислушаться к людям, которые их любят. Раки будут чувствовать себя лучше вдали от дома и это при том, что они домоседы. Первая половина и до середины года - успех в дорогах. Заработки и недвижимость станут подспорьем. Возможны перемены в карьере. И даже миграция.
Во второй половине года деньги будут приходить издалека. Авторитетные друзья окажут поддержку. Возможны большие траты, агрессивные объемы денег могут уйти в июне и июле.
Лев
Для них год переменчивый. Успех вдали от дома, лидерство, знакомства, личный успех и любовь. Но надо беречь партнеров. Могут быть болезни и проблемы с работой. Львам нужно удерживать то, что особенно дорого.
Финансы придут вдали от дома, а в конце весны заработок уйдет, но появятся новые возможности.
Важно беречь здоровье, есть риск аварий - это конец июня.
Во второй половине года Львы заложит фундамент для проторенных дорог.
Дева
В 2023 году их ждут события, которые они не ждали. Ангелы хранители для Дев - это их семья, дети. В начале года большие расходы.
Важный период - вторая половина года. Тут успех вдали от дома. Споры вокруг денег. Но Дева одержит верх благодаря своему интеллекту. Хорошие знакомства принесут пользу в 2024 году.
Весы
В год Кролика стоит проявить внимание к семье. Работать лучше в группе, сотрудничество будет выгодным. Внимание к к коллективу, поддержка сотрудников на работе. Проблемы со здоровье надо решать сразу, чтобы избежать проблем.
Трудности во второй половине года, все что накопили по здоровью, по карьере и в семье даст отдачу в будущем. Результат через полтора года - придет успех.
Перемены с материальными делами. Духовная жизнь принесет материальный достаток.
Скорпион
Для них 2023 год категорически важен. Он станет продолжением 2022-го. Все, что Скорпион сделал хорошего и плохого напомнит о себе. Те, кому помогал будут помогать в ответ и, наоборот.
Радость принесут дети, возможно прибавление в семье. Зимой и весной - новая любовь. А в апреле кардинальные перемены по службе. Уйдут сотрудники, изменится сфера деятельности.
Летом надо работать в коллективе. Если есть прочная опора, семья то и дела будут идти в гору. Во второй половине года появится возможность для новых проектов. В феврале будет давить руководство. Это продлится весь год.
Прибыль и хорошая работа в коллективе в конце года. Новая деятельность может по-началу не принести прибыли. Отдача будет для других.
Стрелец
Для них год Кролика - это год любви, отношений и творчества. Первая половина станет сложной - Стрельцу придется выдержать атаки на себя. Ссоры могут быть и дома.
При этом будет личный успех за счет лидерства любимых. Весна принесет новое окружение, новые дела, занятия, новых людей. Будет много поездок и путешествий. А лето успех в дорогах и приключения. Стоит присмотреться к новым людям, они могут лишить финансов. Осторожность в июне и июле.
С середины года - новая работа, отдача помощников, от сотрудников уважение и признание. Дела - то успех, то потери, деньги - то густо, то пусто. Вкладываться только в недвижимость- это даст пользу.
Козерог
Они переживут бум событий - поначалу возникнут сложности. Будут трудности и потери в семье. Противники придут с требованиями. Успех Козерогов возможен только на родине, там где они живут. Помощь и опора от близкого окружения.
Первая половина года станет удачной для покупки жилья. Важно успеть до середины апреля. Тогда будет максимальная отдача, а потом торможение.
Лето - время любви, возможно пополнение в семье.
Водолей
2023 год для них - это время перемен. Хорошие финансовые условия, приобретение движимого имущества. Можно рассчитывать на покровительство авторитетных людей. Перспективы для знакомства.
В марте важно следить за финансами. Такой расклад будет актуален еще два года. Денег будет достаточно, но их надо вкладывать в строительство, экономику - в реальное развитие. Только тогда деньги будут приходить. Траты не должны быть пустыми.
Летом внимание в дороге, транспорте. На первый план выйдут вопросы укрепления жилища, расширения недвижимости.
В октябре поездки лучше всего отложить. Они могут быть затратными. Возможна смена места жительства. В конце года хорошее время для расширения недвижимости.
Рыбы
Для них год переменный. Первая половина принесет успех и поддержку. Если Рыбы не пойдут на неприятности, то ничего плохого не будет. Возможны крупные приобретения, покупка недвижимости. Также будет много работы. И на этом фоне обострение старых хронических заболеваний. Усталость скажется на самочувствии.
С середины апреля и в октябре могут быть трудности с финансами. В мае, июне, октября и начале ноября - опасность в путешествиях.
Весь год Рыбы строят свое материальное положение. Им стоит вкладываться в имущество, тогда придет отдача.
По материалам YouTube-проект «Стрелец-молодец»