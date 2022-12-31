Конфликты и расставания: три знака зодиака, у которых изменится жизнь 31 декабря

Стрельцы

Вам нужно больше пространства в ваших отношениях и вам необходимо обсудить это с вашим партнером. В последнее время вы чувствовали себя будто в клетке, поэтому сейчас вам необходимо сообщить о том, что вы испытываете. Вы наверняка сможете найти компромисс, а короткий перерыв, который вы сделаете друг от друга, вполне может позволить вам обоим восстановить связь с собой, а затем привнести больше нового в отношения.

Козероги

Сегодня в вашей личной жизни вам следует остерегаться признаков неверности. Найдите сегодня время, чтобы подумать о прочности и надежности ваших нынешних отношений и спросите себя, стоит ли их хоть немного подвергать опасности. Возможно, вы обнаружите, что это не так.

Рыбы

Сегодня вы можете оказаться втянутыми в ситуацию в вашей семье, в которой одни члены вмешиваются в личные дела других. Постарайтесь сегодня по возможности не вмешиваться в этот спор. Если вас втянут в это дело, будьте дипломатичны и деликатны. Не отчуждайте сегодня никого из своих родственников.

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