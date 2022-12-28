Такого шанса больше не будет: у каких знаков зодиака 28 декабря сбудутся мечты

Фото: freepik.com

Фото: freepik.com

Астролог Мирелла Гасанова составила прогноз на среду.

Близнецы

Необычайное вдохновение будет сопровождать вас весь день. Возможно, вы чувствуете особую решимость довести до конца то, что другие могут считать недостижимыми мечтами и воплотить их в реальность. Не позволяйте предрассудкам встать на пути ваших мечтаний. Вместо этого уделите время тщательному и практическому анализу всех непредвиденных обстоятельств, чтобы все получилось.

Девы

Умение, которое вы никогда не думали использовать в профессиональном качестве, может найти выгодное применение. Вас порадует возможность превратить то, что до сих пор было просто хобби, в предприятие, приносящее деньги. Внезапно вы начнете стремиться к новым целям. Не обращайте внимания на тех, кто говорит, что вы ставите перед собой слишком высокие цели. Вы сможете сделать это.

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