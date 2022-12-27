Для каких знаков зодиака 27 декабря станет самым травмоопасным днем

Львы

Будьте осторожны на дороге сегодня, независимо от того, находитесь ли вы за рулем или нет. Безрассудные автомобилисты будут представлять опасность для вас, и вы также можете представлять опасность для других участников дорожного движения, если будете вести себя неразумно. Избегайте поездок, если это возможно.

Весы

Сегодня возможны несчастные случаи и травмы, связанные с огнем. Поэтому, чтобы избежать несчастных случаев и травм в этот день, вам следует строго избегать нахождения вблизи огня и любого оружия в это время. Также сегодня следует проявлять большую осторожность вблизи горячих предметов любого рода.

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Рыбы

Вы переживаете период, когда вы склонны к несчастным случаям. Это просто не ваш день, поэтому будьте осторожны, а по возможности вообще оставайтесь дома и наслаждайтесь отдыхом.