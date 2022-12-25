Приступы страсти и ревности! Володина предостерегла о главных рисках 31 декабря и 1 января 2023 года

Приступы страсти и ревности! Володина предостерегла о главных рисках 31 декабря и 1 января 2023 года

Василиса Володина. Фото: соцсети героя публикации

Последняя неделя года выдастся нейтральной. Дела лучше отложить.

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на неделю с 26 по 31 декабря. Астролог дала понять, что все важные дела в этот период будут на тормозе. Завершить все важное едва ли удастся. Поэтому лучше отложить суету на более активное время.

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Тормозить все процессы будет Меркурий, который в четверг, 29 декабря, станет ретроградным. Лучше всего будет отпустить вожжи и поддаться предпраздничной атмосфере. 

При этом астролог предупредила о главных опасностях и рисках, которые выпадут на 31 декабря и 1 января. Вполне вероятны приступы страсти и ревности. 

«А еще есть риск переборщить с напором, особенно женщинам. Эмоции сублимируем, огненно зажигая на празднике», - подметила Володина.

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