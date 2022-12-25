Приступы страсти и ревности! Володина предостерегла о главных рисках 31 декабря и 1 января 2023 года

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на неделю с 26 по 31 декабря. Астролог дала понять, что все важные дела в этот период будут на тормозе. Завершить все важное едва ли удастся. Поэтому лучше отложить суету на более активное время.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Тормозить все процессы будет Меркурий, который в четверг, 29 декабря, станет ретроградным. Лучше всего будет отпустить вожжи и поддаться предпраздничной атмосфере.

При этом астролог предупредила о главных опасностях и рисках, которые выпадут на 31 декабря и 1 января. Вполне вероятны приступы страсти и ревности.