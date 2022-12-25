Все дела на тормозах! Володина озвучила детальный прогноз на неделю с 26 по 31 декабря

Все дела на тормозах! Володина озвучила детальный прогноз на неделю с 26 по 31 декабря

Василиса Володина. Фото: соцсети героя публикации

Все важные дела лучше всего отложить. Пользы от них не будет.

Василиса Володина в своем Telegram-канале дала свежий прогноз на предновогоднюю неделю с 26 по 31 декабря. Что ждать от этого периода.

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Астролог намекнула, что все важные дела лучше отложить. Толку и выхлопа от них все равно не будет. 

«Если не успели сделать что-то важное до последней недели года, то уже, наверное, и не успеете. Звезда астрологических сводок Меркурий всю неделю почти не движется, становясь ретроградным в четверг», - заверила Володина. 

Все процессы тормозят почище предновогодних пробок в Москве, появляется желание подвести итоги года под бокал игристого, выдохнуть и помечтать о будущем, особенно во вторник, 27 декабря и среду, 28 декабря.

  • Корпоративы на такой ноте будут душевными.
  • Поездки на авто непредсказуемыми.
  • Последние дни года отлично подходят для благотворительности - если чувствуете приступы щедрости, не сдерживайтесь.
  • Предновогодние знакомства вдохновят, но на большую перспективу рассчитывать не приходится. 

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