Все дела на тормозах! Володина озвучила детальный прогноз на неделю с 26 по 31 декабря

Василиса Володина в своем Telegram-канале дала свежий прогноз на предновогоднюю неделю с 26 по 31 декабря. Что ждать от этого периода.

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Астролог намекнула, что все важные дела лучше отложить. Толку и выхлопа от них все равно не будет.

«Если не успели сделать что-то важное до последней недели года, то уже, наверное, и не успеете. Звезда астрологических сводок Меркурий всю неделю почти не движется, становясь ретроградным в четверг», - заверила Володина.

Все процессы тормозят почище предновогодних пробок в Москве, появляется желание подвести итоги года под бокал игристого, выдохнуть и помечтать о будущем, особенно во вторник, 27 декабря и среду, 28 декабря.