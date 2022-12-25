«Эти деньги принесут отдачу!»: как Тельцам стать богатыми в 2023 году – Глоба

В 2023 году Тельцам предстоит испытать настоящее время успеха. Они станут фаворитами судьбы и будут с легкостью воротить такие дела, о которых ранее даже не мечтали.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Смелость Тельцов будет удивлять окружающих и покорять их сердца. Вслед за этим могут последовать материальные победы и богатство. Об этом рассказала астролог Тамара Глоба на YouTube-канале Надежды Стрелец.

«Телец будет очень успешен в конце весны и в начале лета. Здесь Юпитер, звезда королей, войдет в Тельца. В этот период Тельцы могут начинать новые дела, открывать то, что им важно открыть, делать смелые шаги, самоутверждаться, вкладывать деньги. И эти деньги принесут отдачу!» - заверила Тамара Глоба.

Источник: YouTube-канал Надежды Стрелец.