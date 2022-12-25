«Отдачу получит через 8-10 лет»: Глоба рассказала, как сильно изменится жизнь Тельцов

Тамара Глоба рассказала в своем прогнозе на 2023 год о будущем Тельцов. Она уверена, что грядущий год будет для них очень интересным и важным.

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«Год дает Тельцу перспективы открытий, отдачу от которых он получит через 8-10 лет. То, что он делает, над чем работает, как он меняет свою личную жизнь, — все это будет играть огромную роль», - сказала Глоба.

Конкретно в 2023 году Телец будет хорошо ощущать на себе поддержку друзей и покровителей, а также авторитетных персон.

«Будет весьма успешен период конца весны и начала лета», - пообещала Тамара Глоба.

В это время Телец может проявлять себя во всей мощи, реализовывать самые смелые планы, они будут ему по плечу. Тельца может ждать небывалый успех и материальное счастье.

Источник: YouTube-канал Надежды Стрелец.