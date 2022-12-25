«Время опасности и материальных потерь!»: Глоба – о беде, которая подстерегает Овнов в 2023-м

Тамара Глоба предупредила Овнов, что их в 2023 году ждет двойственный период. Они смогут проявить себя, добиться успеха, хорошо заработать.

В то же время им предстоит познать беды, опасности, а также потери.

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«У Овнов период весенний (вторая половина) – это время опасности и материальных потерь. Это опасности, которые касаются вопросов здоровья», - поведала Глоба.

По мнению астролога, особое внимание здоровью и финансам Овнам стоит уделить в апреле. Им нельзя ни в коем случае в это время делать материальные вложения любого характера.

Также временем потерь в различных смыслах (в личной жизни и в бизнесе) станет середина и конец октября для Овнов.

Источник: YouTube-канал Надежды Стрелец.