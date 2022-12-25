«Хорошие шансы для прибыли!»: Овнов заметят в 2023 году и продвинут – Глоба

Тамара Глоба.

Тамара Глоба. Стоп-кадр: YouTube-канал Тамары Глобы.

Астролог предупредила, что за представителями знака следят.

На YouTube-канале Надежды Стрелец астролог Тамара Глоба порадовала Овнов хорошим предсказанием на 2023 год.

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По словам астролога, за Овнами внимательно наблюдают со стороны, поэтому представителям знака нужно не оплошать и показать себя в лучшем виде.

Глоба считает, что Овны смогут показать свои лидерские качества, а также прийти к личному счастью.

«Это время, когда Овна контролируют, за ним буквально следят. Ему дают время проявить себя и благодаря тому, что он сделает, будут хорошие шансы для прибыли и выгодных решений!» - сказала Глоба.

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