Провокации не избежать: Глоба увидела предвестники ядерной войны – будет ли

Тамара Глоба предрекла очень сложный год, который принесет много бед людям. Астролог считает, что на планете не останется ни одного спокойного местечка. Однако народ будет мигрировать еще сильнее, чем в 2022 году.

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«Поток миграции продолжится. Это будет продолжаться довольно долгий период – вплоть до 2025 года. Но в 2023 году миграция будет самой активной», - сказала астролог.

Она заявила, что 2023 год станет самым сложным для нас, поскольку постоянные конфликты на мировой арене будут приправлены угрозой ядерной атаки.

«Конфликтные мировые события, опасности ядерных угроз, опасности, которые связаны со взрывами, терактами, события, которые относятся к провокациям самого разного рода, опасности заражений. Они могут быть и частично ядерными, и частично вирусными», — вот так ярко и страшно описала Глоба всего лишь начало 2023 года.

Ядерной войны все-таки не произойдет на Земле, но ее отголоски и предвестники в виде частичных заражений мы познаем.

Источник: YouTube-канал Надежды Стрелец.