«Нигде не будет безопасно»: люди вступают в период страха – Глоба о шоковом времени

Ведущая Надежда Стрелец на своем YouTube-канале попросила астролога Тамару Глобу назвать точку на Земле, которую можно будет назвать абсолютно безопасной в 2023 году.

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«Нигде не будет безопасно», - сказала, как отрезала Тамара Глоба.

Даже на территории островных государств люди не смогут себя чувствовать защищенными, считает астролог.

«Это год Марса, который дает необходимость активной жизни, необходимость борьбы за себя. В такие периоды одни люди выходят на состояние агрессии, а другие – на новый уровень жизни. Поэтому свободный уголок, где будет все спокойно, нам будет сложно найти», - пояснила Глоба.

Почти весь 2023 год мы будем наблюдать за конфликтами и противостояниями в мире. Многие уедут из страны в поисках лучшей жизни.

Источник: YouTube-канал Надежды Стрелец.