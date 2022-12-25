«Захотят перестроить мир»: явление новых лидеров предрекла Глоба в 2023-м – до весны

Астролог Тамара Глоба рассказала, что нам ждать от года 2023-го. По мнению астролога, он не сбавит градус своей воинственности, однако ознаменует подготовку к мирной жизни, которую мы начнем ощущать только через год.

Самые важные переломные события в 2023 году произойдут во второй половине января – в феврале.

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«Есть опасность взрывных ситуаций и надо всем быть осторожнее. Кто-то может уже готовит тревожный чемоданчик и это правильно, так как не исключены сложные моменты», – предупредила астролог.

Глоба также заметила, что на мировой арене должны засиять новые вожди, которые постараются установить новое мироустройство.

«Параллельно появятся новые лидеры, которые захотят перестроить мир и сделать его более прочным и удачным. Интересное время», – сказала эксперт.

В апреле-мае мы увидим некоторую паузу, во время которой сможем сконцентрироваться на личных событиях и своих близких.

Источник: YouTube-канал Надежды Стрелец.