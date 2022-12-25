В 2023 году мировые споры приостановятся: Глоба дала честный расклад – когда

Ждать от 2023 года спокойствия бесполезно, разочаровала своих поклонников астролог Тамара Глоба. Все дело в том, что наша планета будет находиться под влиянием агрессивного Марса.

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В это время мы будет наблюдать многие переломные моменты, включая явление новых лидеров. Однако в год Кролика все-таки короткое затишье случится – с началом тепла люди в верхах захотят начать вести диалог и попробуют договориться.

«Может быть, летом, когда Юпитер войдет в Тельца. Это будет время приостановки проблемы, споров. Люди будут пытаться найти согласие и мирную жизнь в начале лета», - сказала Глоба.

В то же время астролог не считает, что это будет абсолютно мирный период. «Потому что стихийные события, борьба за лидерство в конце июня тоже возможны», - пояснила Тамара Глоба.

Источник: YouTube-канал Надежды Стрелец.