Спокойствия не видать: о новых реалиях жизни в будущем году – с прискорбием Глоба

2023 год не может принести нам мира и спокойствия, потому что он находится под воздействием воинствующего Марса. Об этом рассказала Тамара Глоба, которая напомнила, что именно она в свое время предрекла развал СССР, а также укрепление рубля на мировом рынке.

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«2023 год дает состояние перелома. Это год Марса, который дает необходимость активной жизни, необходимость борьбы за себя. В такие периоды одни люди выходят на состояние агрессии, а другие – на новый уровень жизни. Поэтому свободный уголок, где будет все спокойно, нам будет сложно найти», - поведала Глоба.

По словам астролога, не прекратится и поток миграции, которым был ознаменован 2022 год. В то же время уже в 2023 году мы увидим предвестники перемен. А в 2024-2025 годах нам суждено лицезреть возрожденную Россию.

Источник: YouTube-канал Надежды Стрелец.