«Начнется новая жизнь»: Тамара Глоба поведала о хорошем, которое случится в 2023 году

В 2023 году мы не увидим мира, однако позитивные изменения в сторону иной цивилизации наблюдать будем, рассказала Тамара Глоба на интервью у Надежды Стрелец.

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Астролог сказала, что в новом году мы будем наблюдать явление новых лидеров и новой экономики.

Как это бывает в годы перемен, многие люди смогут воспользоваться ситуацией и хорошо заработать на этом. Примерно так же было в 1990-е годы, когда обычные челноки вдруг превратились в миллионеров, а все потому, что четко уловили, как именно теперь можно разбогатеть. Естественно, что это сделает львиную долю людей счастливее.