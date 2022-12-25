«Произойдут события, которых никто не ждал»: Глоба рассказала, что случится в 2023 году

В наступающий 2023 год многие смотрят с надеждой, ведь люди хотят вернуться к прежней мирной жизни. Увы, но этот период не порадует нас хорошими новостями в глобальном смысле – общечеловеческие конфликты не разрешатся. Возрождение произойдет лишь в 2024-2025 годах.

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Однако внутри России случится много важных изменений. Об этом поведала Тамара Глоба в интервью Надежды Стрелец.

«Если говорить о внутренних событиях 2023 года, то он очень активный, потому что встретятся течения прошлого и будущего. И в этом водовороте сметет многих людей.

Произойдут события, которых никто не ждал, потому что изменится политика, экономика, лидеры. Схлестнутся откровения, люди будто выпьют сыворотку правды, придет время, когда люди начнут говорить то, что думают», - поведала Тамара Глоба.