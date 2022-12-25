«Будет продолжаться до 2024 года»: когда закончатся мировые беды, рассказала Глоба

Тамара Глоба на YouTube-канале Надежды Стрелец рассказала, когда нам ждать окончания мировых конфликтов.

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Увы, но 2023 год нас не порадует хорошими новостями. Его, как и 2022-й, астролог назвала «пустым», хотя в данный период руководители стран будут пытаться урегулировать конфронтации.

«Это будет продолжаться, как минимум, до 2024 года. Параллельно будут идти возможности договоров. Будут отступления, шаги навстречу, чтобы что-то наладить. В то же время мы будем наблюдать руководителей стран-марионеток. Они ничего не решают, решают люди, которые стоят за ними и имеют силы и желание управлять миром», - рассказала Тамара Глоба.

Астролог считает, что у России – большое будущее, ей суждено заменить существующих лидеров.

Источник: YouTube-канал Надежды Стрелец.