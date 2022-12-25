Глоба раскрыла, из-за чего на самом деле начался мировой конфликт: две силы – старая и молодая

Астролог Тамара Глоба призналась, что в России очень многие скептически относятся к астрологии.

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Однако для этого нет причин, ведь эксперты в этой области смотрят на реальное расположение планет и тенденции, которые повторяются из века в век в ходе изменений во вселенной.

Она считает, что мировой конфликт был предрешен и поделилась своим профессиональным взглядом на его начало.

По словам Глобы, некие молодые силы решили в какой-то момент сделать существующий мир цифровым и управлять таким образом людьми. Но некие старые силы сказали им решительное «нет». Это и привело к тем последствиям, что мы сейчас наблюдаем.

«Те, кто хотели плавно перетечь в мир цифры и техники, получили ответ от мира тех, кто управлял реальными финансами, материальным миром, жизнью и политикой. И пока эти волны схлестываются, 2023 год будет пустым. Но мы уже видим шаги нового», - сказала астролог.

Она уверена, что в 2024-2025 годах мы будет наблюдать новую Россию, которая должна получить медаль первенства в этом противостоянии.

Источник: YouTube-канал Надежды Стрелец.