«Страна поднимется!»: Глоба назвала точные даты, когда Россия встанет с колен – от счастья люди плачут

Астролог Тамара Глоба на интервью у Надежды Стрелец подвела итоги уходящего года и сделала оптимистичный прогноз на будущее.

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2022 год она назвала «пустым», который мало чего доброго принес людям.

«С одной стороны, 2022 год – пустой. Будущее еще не приходит. Это время ожидания, когда прошлый мир кончился, а новый мир еще не пришел», - поведала Глоба.

Однако астролог предрекла возрождение нашей страны, судя по озвученным ею датам, оно наступит уже скоро. Глоба посоветовала не игнорировать астропрогнозы, поскольку они строятся не на пустом месте. Расположение планет диктует определенные действия.

«Есть определенные планетарные тенденции, глядя на них, можно говорить – эта страна поднимется! Для России – это период, начиная с 2024-2025 года. Противостояние из-за нежелания поменять полярность мировую будет очень активным, потому что схлестнутся эти два потока», - предрекла Тамара Глоба.

Источник: YouTube-канал Надежды Стрелец.