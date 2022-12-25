Начальник и муж вас удивят! Каким будет этот понедельник, рассказала астролог Урусэль – просто кошмар

Меркурий вскоре начнет свое ретроградное движение, немало попортив нам всем настроение. Астролог Юлия Урусэль, в связи с этим, предостерегла о тяготах, которые принесет нам грядущий понедельник.

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По словам астролога, он будет богат на неожиданные сюрпризы. При этом не исключено, что для некоторых они окажутся приятными.

«Возможны резкие перепады настроения, ухудшение самочувствия или резко может подскочить давление. Все запланированное вдруг может резко измениться. Луна будет скандалить то с Сатурном, то с Ураном.

А учитывая, что Меркурий уже готовиться к уходу в ретродвижение, то в течении дня это может дать напряженные отношения с начальником или супругом, поломку техники, проблемы с интернетом, отмену поездки», - предупредила Урусэль.

Астролог сказала, что весь день может идти наперекосяк и посоветовала в таких случаях не стесняться обращаться к друзьям. Их помощь реально окажется действенной!

Источник: Telegram-канал «Астролог Юлия Урусэль».