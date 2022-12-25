Уже через 4 дня наша жизнь встанет! Астролог Урусэль предупредила о грядущих бедах

Астролог Юлия Урусэль на канале «Россия 1» в программе «Утро России» рассказала об особенностях грядущих дней.

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По словам астролога, главным событием наступающей недели будет разворот Меркурия и его уход в ретродвижение с 29 декабря по 18 января 2023 года. Это очень сложный период не только для людей, но и для техники.

«Все дела, за которые он отвечает в повседневной жизни (Меркурий, - прим. автора) начнут подвисать, а техника выходить из строя», - предупредила Юлия Урусэль.

Она попросила людей быть максимально аккуратными при подписании и оформлении документов, переводя деньги, покупая билеты и бытовую технику.

«Обращайтесь за помощью только к проверенным временем специалистам, и воздержитесь от необдуманных финансовых решений», - рекомендовала Урусэль.

Астролог предсказала неспокойную и сумбурную неделю.

Источник: Telegram-канал «Астролог Юлия Урусэль».