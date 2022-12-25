Эти знаки накроет лавина денег: астрологи назвали главных фаворитов Кролика в 2023 году

Год Кролика не обещает быть спокойным, однако некоторым знакам по Восточному гороскопу крупно повезет. Они станут настоящими фаворитами и узнают на себе, что такое счастье не считать деньги.

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Родившиеся в год Обезьяны испытают неожиданный карьерный рост. Нет, все не будет просто и легко, но карабкаясь на вершину счастья, вам суждено узнать силу денег. Не упустите своего шанса!

Лошади-трудяги на сей раз ощутят, что такое настоящая удача. Им не нужно будет батрачить, как обычно, чтобы заработать. Благосостояние само найдет их.

Вас повысят на службе, дадут новую зарплату и деньги польются рекой!

Источник: info.sibnet.ru.